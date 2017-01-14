İzmir'de Yasa Dışı Geçiş Operasyonu

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 57 kişi yakalandı.



Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, havadan yaptıkları denetimlerde Çeşme ilçesi Çiftlikköy mevkisinde Yunan adalarına geçmek için hazırlık yapan bir grubu tespit etti.



Durumun İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmesinin ardından ekiplerce düzenlenen operasyonda çoğunluğu Suriye uyruklu 57 kişi yakalandı.



Yabancı uyruklu kişiler işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.