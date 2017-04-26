İzmir'de Kaçak Kazı Operasyonu

Tire ilçesine bağlı Kurşak Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Tire İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Büyükkale Jandarma Karakolu ekipleri, Kurşak Mahallesi'ndeki kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.





Jandarma ekipleri, kazı yapan M.A, M.K, E.O, C.G, M.K. ve İ.B'yi yakaladı.





Jandarma ekipleri, yaptığı aramalarda bir dedektör, çok sayıda kazı malzemesi ve bir motorlu taşıt ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.