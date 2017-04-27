İtalya'da Kaybolan Tunuslu Göçmenler

Avrupa'ya göç sırasında İtalya'da kaybolan Tunuslu gençlerin anneleri, başkent Tunus'taki hükümet sarayı önünde gösteri yaptı.



Kayıp gençlerin annelerinin çoğu, evlatlarının sağ olduğuna dair delillere sahip olduklarını ancak bu konuda hükümetin hiçbir sonuca ulaşamadığını vurguladı.



Gösteriye katılan kayıp gençlerin annelerinden Ribh Busuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu İbrahim Busuri'nin, başkent Tunus'tan 60 gençle 29 Mart 2011'de Safaks sahillerinden İtalya'ya geçtiğini söyledi.



Busuri, oğlunun fotoğrafıyla bir başka resmi göstererek, "Bu fotoğrafta oğlum bulunuyor. İtalya açıklarında botta yakalandığı sırada çekilmiş bir videodan alınan fotoğraf. Bu video İtalyan kanalında yayınlandı. Burada benim oğlum İbrahim, bu kız kardeşimin oğlu, bu da komşumuzun oğlu." diyerek, oğlunun ölmediğini ancak kendisinden haber alınamadığını vurguladı.



Oğlunun ve beraberindekilerin İtalya'ya çıktıklarından emin olduğunu söyleyen Busuri, "Bu çocuklar sağ olarak İtalya'ya ulaştı. Orada ne oldu bunlara? En azından ölüm belgesini versinler. Çocuklarımız sağ ise neredeler?" ifadelerini kullandı.



Protestoculardan Meryem Sultani, kardeşlerinin akibetine ilişkin şunları söyledi:



"Kardeşim ile amca oğlumun kaybolması ve akibetlerine ilişkin belirsizlikten Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi sorumludur. Derdimize çare olmuyor. Bu kadar annenin içi yanıyor, bazıları evlatlarını görmeden hasretten öldü."



Çocuğunun sağ olarak İtalya'ya ulaştığına dair kesin bilgisinin olduğunu söyleyen bir başka kayıp annesi de "Aradan beş gün sonra evladımın telefonu çalıyor. Açan yok. Denizde boğulmuş olsa bu telefon karaya nasıl çıktı?" şeklinde şüphelerini dile getirdi.



"Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu" isimli sivil toplum kuruluşunun yayımladığı rapora ve birçok resmi verilere göre 14 Ocak 2011 Devrimi sonrasında yaklaşık 30 bin kişi Tunus'tan İtalya'ya yasa dışı yollardan göç etti.



Göç edenler arasında 504 kişinin İtalya'ya geçtiği ancak akibetlerinden haber alınamadığı iddia ediliyor. Konunun araştırılması amacıyla 2015'te alınan resmi kararla "İtalya'daki Kayıp Tunuslular Komisyonu" kuruldu. Kayıp ailelerinden alınan DNA testleriyle gerekli bilgiler toplanarak komisyona iletildi. Komisyonla İtalya'ya giden Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışması Saide Karray, geçen şubat ayında İtalya'da yetkililerle konu hakkında görüşmelerde bulunmuştu.