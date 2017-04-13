"DERDİYLE DERMANIYLA HASTAYIZ İSTANBUL'A"

Festival kapsamında "Derdiyle Dermanıyla Hastasıyız İstanbul'a" sloganı altında karikatür yarışması da gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul'un kültür ve sanat hayatına katkılar sunmaya devam ediyor. İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 13-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan İstanbul Karikatür Festivali ile gençleri buluşturacak.

"İstanbul Karikatür Festivali", 13 Mayıs Cumartesi ile 14 Mayıs Pazar günlerinde düzenlenecek. Şehrin iki ayrı yakasında bu iki gün boyunca festival için demir atacak olan şehir hatları vapuru, gençleri ağırlayacak. İlk kez düzenlenecek olan festivalde karikatür sanatının daha fazla gündeme gelmesi ve gençlerin İstanbul'a olan duygularını mizahi bir anlatım ile paylaşmasını amaçlayan bir yarışma düzenlenecek. Yarışmanın yanı sıra festival kapsamında; ünlü karikatür ve mizah yazarlarının katılacağı söyleşi programları ile gençlerin faydalanacağı karikatür atölye çalışmaları da yapılacak.

KARİKATÜR YARIŞMASI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ

Festivalin en önemli faaliyetlerinden biri olan yarışmanın teması ise "Derdiyle Dermanıyla Hastasıyız İstanbul'a" olarak belirlendi. Yarışmada karikatüre meraklı ve yetenekli gençler; her mevsimde her dönemde kalabalığı, trafiği ve keşmekeşine rağmen güzelliklerinden, mahalle kültüründen, tarihi dokusundan, doğasından vazgeçilmeyen İstanbul'un birbirinden farklı halini ve bu şehirden insan manzaralarını karikatürlerine yansıtacak. Lise ve üniversiteli gençlerin katılacağı yarışmanın son başvuru tarihi ise 5 Mayıs Cuma günü olacak. Alanında uzman sanatçı ve yazarların bulunduğu jüri komisyonu tarafından derece ödülü alan ve sergilemeye hak kazanan eserler, İstanbul Karikatür Festivali için özel olarak hazırlanan İstanbul şehir hatları vapurunda sergilenecek. Karikatür yarışmasının jürisinde; Hasan Aycin, Asım Gültekin, Şafak Tavkul, Volkan Akmeşe, Ahmet Altay, Murat Yılmaz ve Ahmet Kesgin yer alacak. Karikatürler, tek kare ve çoklu karelerden oluşmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecek. Yarışma sonuçları 8 Mayıs Pazartesi günü açıklanırken ödül töreni ise 13 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.