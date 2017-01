İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Bursa'da, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Anıl, ilçede faaliyet gösteren 18 dernek adına, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda ( TSO) bir araya gelen 18 dernek başkanı adına açıklama yapan Anıl, 2017 yılının ilk saatlerinde Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısını kınadıklarını söyledi.



Anıl, terörün karanlık yüzünü yine ortaya çıkardığını ifade ederek, "Bu cinayetler, insanlık suçudur, vahşettir. İnegöl iş dünyası olarak bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Terör, sadece ülkemizin değil dünyanın da en büyük sorunudur. Bu yüzden, bütün vicdan sahipleri el ele verip, ortak bir mücadeleyle terörün her türlüsüne karşı durmak zorundadır." diye konuştu.



Terörün tek panzehirinin birlik ve beraberlik olduğuna dikkati çeken Anıl, şunları dile getirdi:



"İnegöl'deki iş dünyası temsilcileri olarak, bir kez daha devletimizin terörle mücadelesinin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz. Bu terör yuvaları, Türk milletinin her ferdinin ayrılmaz bir bütün olduğunu, sarsılmaz bir inançla birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, hiçbir tehditle çözülmeyeceğini eninde sonunda anlayacaktır. İnşallah devletimizin güçlü duruşuyla ve milletimizin feraseti ile bu sıkıntıları atlatacağız. İnanıyoruz ki devletimiz, bizlere bu acıları yaşatanlardan hesap soracaktır. Biz de millet olarak daha çok kenetleneceğiz, birlik ve beraberliğe daha çok önem vereceğiz. Ülkemizin her toprağında huzurun ve refahın hakim olduğu günleri göreceğiz. Bir daha böylesine acı olayların yaşanmamasını diliyoruz. Bütün milletimizin başı sağ olsun."