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İstanbul'da İlçelere Göre Kar Kalınlığı
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İstanbul'da İlçelere Göre Kar Kalınlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre en yüksek kar kalınlığı Çatalca'da ölçüldü.

İstanbul'da İlçelere Göre Kar Kalınlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre en yüksek kar kalınlığı Çatalca'da ölçüldü.

Kaynak: Dunya.com

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