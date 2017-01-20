İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, darbe girişimi gecesi şüphelilerin üzerlerinde silah bulunduğu halde mu¨şteki Tümamiral Özel'i cebir ve şiddet kullanarak konutundan derdest edip, ru¨tbesini söktu¨kleri, ellerini kelepçeledikleri, ağzını bantladıkları ve zorla cezaevine kapattıkları anlatıldı.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine Gönderilen İddianamede, Darbe Girişimi Gecesi Şüphelilerin...
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, darbe girişimi gecesi şüphelilerin üzerlerinde silah bulunduğu halde mu¨şteki Tümamiral Özel'i cebir ve şiddet kullanarak konutundan derdest edip, ru¨tbesini söktu¨kleri, ellerini kelepçeledikleri, ağzını bantladıkları ve zorla...
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