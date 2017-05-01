Islahiye'de 1 Mayıs'ta da çalıştılar



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, bazı meslek gurubu çalısanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nda da çalıştı.



İslahiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne rağmen bir çok meslek grubundan vatandaşlar, çalışmaya devam etti. Dönerci ve börekçi kadınlar başta olmak üzere; temizlik, simitçi, balıkçı, tatlıcı ve lokanta gibi meslek guruplarından çalışanlar, bugünü de çalışarak geçirdi.



Sokak sokak dolaşarak simit satan Veli Özer, "Çocukların nafakası için çalışmak zorundayız, bir Mayıs işçi değil, memur bayramı, onlar tatil yapıyor" dedi.



3 çocuğunu üniversitede okutan dönerci ustası Selvi Polat ise, "İşimi severek yapıyorum, tüm işçilerin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.