Levent Özdilek'in yönettiği "İnternette Tanışan Son Çift", izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Siz hiç internetten biriyle tanıştınız mı? "Ne kadar fıttırık bir şey çıktın sen ama ya! Bilgisayardan yazışırken 'çok güzel dolma sararım, gerekirse ikiz, üçüz bakarım' diyen kızsın sen... Yalancı!"



Yazan: Tito & Dilek Sever



Yöneten: Levent Özdilek



Oynayanlar: Akasya Asıltürkmen & İlker Yiğen



Dekor - Kostüm Tasarım: Nilüfer Bıyıklı



Işık Tasarım: Onur Alagöz



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi



Mekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : İnternette Tanışan Son Çift



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır