İnternette Tanışan Son Çift

Levent Özdilek'in yönettiği "İnternette Tanışan Son Çift", izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İnternette Tanışan Son Çift

Levent Özdilek'in yönettiği "İnternette Tanışan Son Çift",  izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Siz hiç internetten biriyle tanıştınız mı? "Ne kadar fıttırık bir şey çıktın sen ama ya! Bilgisayardan yazışırken 'çok güzel dolma sararım, gerekirse ikiz, üçüz bakarım' diyen kızsın sen... Yalancı!"

Yazan: Tito & Dilek Sever

Yöneten: Levent Özdilek

Oynayanlar: Akasya Asıltürkmen & İlker Yiğen

Dekor - Kostüm Tasarım: Nilüfer Bıyıklı

Işık Tasarım: Onur Alagöz

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi

Mekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : İnternette Tanışan Son Çift

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Akasya Asıltürkmen, Levent Özdilek, Yılmaz Akkılıç, Uğur Mumcu, Alagöz, Saray, Bursa, Bilgisayar, net, İnternet