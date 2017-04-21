İnternette Tanışan Son Çift
Levent Özdilek'in yönettiği "İnternette Tanışan Son Çift", izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Levent Özdilek'in yönettiği "İnternette Tanışan Son Çift", izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Siz hiç internetten biriyle tanıştınız mı? "Ne kadar fıttırık bir şey çıktın sen ama ya! Bilgisayardan yazışırken 'çok güzel dolma sararım, gerekirse ikiz, üçüz bakarım' diyen kızsın sen... Yalancı!"
Yazan: Tito & Dilek Sever
Yöneten: Levent Özdilek
Oynayanlar: Akasya Asıltürkmen & İlker Yiğen
Dekor - Kostüm Tasarım: Nilüfer Bıyıklı
Işık Tasarım: Onur Alagöz
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi
Mekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Kategori : İnternette Tanışan Son Çift
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır