Inşaat Işçileri 1 Mayıs'ta da Görevlerinin Başında

Erzurum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında başlarken inşaat işçileri görevlerinin başında baretlerini sallayarak göstericileri selamladı.



Lalapaşa meydanında toplanan binlerce katılımcı İstasyon Meydanına mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı. Etkinlik öncesi polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler kurulan polis arama noktasından geçtikten sonra alana alındı.



Öte yandan inşaat işçileri, korteji yüksekten izleyerek keser ve baretlerini sallayarak göstericileri selamladı. Daha sonra görevlerinin başına dönen işçiler 1 Mayıs'ı çalışarak kutladı.



Etkinliğe, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Hak İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan katılacak.



(Ahmet Akbuğa /İHA)