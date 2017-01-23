İnönü'de Tüm Mahalle Muhtarlarına Kar Küreme Aleti

İnönü'de tüm mahalle muhtarlarına, yoğun kar yağışı nedeniyle İnönü Belediyesi tarafından toplamda 16 adet kar küreme aleti verildi.



Yoğun kar yağışının ardından bazı ara sokaklar ve caddelerde kar birikimi ve buzlanma meydana geldi. Kar temizleme çalışmalarını hızlandırmayı amaçlayan İnönü Belediyesi, kapanan ara sokaklarda ve caddelerde ulaşım kolaylığı sağlanması için bütün mahalle muhtarlarına toplamda 16 adet kar kürüme aleti verdi.



Mahalle muhtarları yoğun kar yağışının meydana geldiği durumlarda bu aletleri traktörlerin arkasına bağlayıp kullanarak kar temizleme çalışmalarına destek vererek hizmetleri hızlandırmayı amaçlıyor. Bu şekilde ulaşımın daha hızlı bir şekilde ulaşımın rahatlaması yolların, sokakların ve caddelerin trafiğe açılması bekleniyor. - ESKİŞEHİR