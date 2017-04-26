İnönü'de Ertelenen 23 Nisan Coşkusu

İnönü ilçesinde olumsuz hava şartları sebebi ile ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.



Cumhuriyet Meydanın'da gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşını okunması ile başladı. Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan ve Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasının ardından okulların hazırlamış olduğu folklör gösterileri sunuldu. Oratoryo ve şiirlerin okunmasının ardından İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce eğitim verilen minik tekvando grubu gösteri yaptı.



Oklubalı mahallesindeki kutlamalar ise Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu bahçesinde düzenlendi. Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kepez, kamu kurum amirleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen programda; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasına müteakip; folklör gösterileri, şiirler ve birbirinden heyecanlı yarışmalar düzenlendi. Program, il genelinde düzenlenen bocce yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Uzan'ın plaket vermesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR