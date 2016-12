İnegöl Katlı Otoparkın Temeli Atıldı

İnegöl şehir içi trafiğindeki yoğunluk ve parklanmanın önüne geçecek katlı otopark projeleri sürüyor. İki yıl önce yapılan Atatürk Bulvarı üzerindeki katlı otoparkın ardından İnegöl Belediyesi tarafından ikinci katlı otoparkında temeli atıldı.



Cuma mahallesi eski Jandarma Komutanlığının yanındaki alanda yükselecek Mehmet Çıracı Katlı Otoparkının temel atma törenine Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve yönetim kurulu üyeleri ile meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Taban, Adil Kansu ve Eşref Yiğit, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Anıl, Meclis Başkanı Sadık Gülerer, Müftü Kazım Güzel ile davetliler katıldı.



Dört Haftada Dört Temel



Başkan AKtaş, "Bugün burada yakın bir zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız, vatandaşlarımızın sıkıntı çekmeden araçlarını park edebilecekleri katlı otoparkımızın ilk harcını atmak için bir araya geldik. Son dört haftada dört temel atma programı için bir araya geldiğimizi de hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz haftalarda yeni Hayvan Barınağımızın, Akıncılar Mahallemizde bulunan Ürün Toplama Merkezimizin ve ilçemizin ilk kadın Milletvekili olan Şekibe İnsel Hanımefendinin isminin yaşatılacağı Doğal Yaşam Çiftliğimizin temel atma törenlerini yine siz kıymetli vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. İnegöl'ü yaşanabilir modern bir kent olarak geleceğe taşımak için bu zamana kadar birçok projeyi hayata geçirdik. 'Halka hizmet Hakka hizmettir' anlayışını şiar edinmiş bir Belediye olarak, halkımızın taleplerini sürekli ön planda tutmaktayız. Bu kapsamda ilçenin yaşam kalitesini artırmaya yönelik şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız ve projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimizin dört bir tarafında hizmet ağını her yere yayan, İnsan odaklı çalışma prensibiyle hizmetlerini halkımız ile buluşturan bir yönetim anlayışı ile geleceğin kentini ortaya çıkarmanın telaşı içerisindeyiz. Her ne olursa olsun tek gayemiz tek düşüncemiz eğitimden spora, kültür sanattan turizme, çevreden sağlığa velhasıl her alanda halkımızın yaşamaktan mutluluk duyacağı, bu şehrin bir parçası olmaktan onur duyacağı bir İnegöl'ü yeniden imar etmek için var gücümüzle 7/24 yaz kış demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnegöl Belediyesi olarak şimdiye kadar halkımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her yeni güne başlarken bu şehre duyduğumuz sevgiyle, gönül bağı ile İnegöl'ü her alanda rol model bir kent yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.



Gelişmiş şehirlerin en büyük sorunlarından biri otopark problemi



Aktaş, "Tabi günümüzde modern ve gelişmiş şehirlerin en büyük sorunlarından biri otopark problemi. Şehrimizde fert başına düşen araç sayısının çok fazla olması dolayısıyla en büyük sıkıntılarımızdan biri otopark. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu problemi ortadan kaldırmak için irili ufaklı onlarca çalışma yaptık. Nihayetinde temelini atmakta olduğumuz bu projeyle de otoparkla ilgili büyük bir sıkıntımızı daha gidermiş olacağız" dedi.



Başkan Aktaş konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bildiğiniz üzere İnegöl Belediyesi olarak şehir merkezindeki otopark ihtiyacını göz önünde bulundurularak 2014 yılında şehrimize ilk katlı otoparkı kazandırmıştık. Atatürk Bulvarının trafik yükünü almak üzere eski tekel deposu ya da eski üniversitenin bulunduğu alanda hizmete açtığımız 500 araç kapasitesine sahip katlı otoparkımız halkımızın hizmetinde. Bugünde şehrimize ikinci katlı otoparkımızı(Merpa Köylü Pazarı Katlı Otopark hariç) kazandırmak için ilk adımı atıyoruz. Bugün temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Mehmet Çıracı Katlı Otoparkı Projesi hakkında da sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum;Katlı Otoparkımız şehrimizin merkezi bir konumunda eski Alyans Düğün Salonunun bulunduğu alanda hayata geçecek. Cuma mahallesi 31 ada 60 nolu parselde yer alan ve belediyemizin mülkü durumundaki yerin ihalesi 6 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Yüklenici firma ile sözleşmenin imzalanması sonrası 20 Ekim tarihinde yerin teslimi yapıldı. İnşaatın tamamlanması için yüklenici firmaya 365 iş günü süre verilmesine rağmen, katlı otoparkımızın halkımızın hizmetine bir an evvel sunulması için belediye olarak gereken her türlü takibi yapıyoruz. Firma yetkililerinin de gerekli hassasiyeti göstererek belirtilen tarihten daha önce katlı otopark inşaatını bitireceklerine yürekten inanıyoruz. Söz konusu bin 9 metrekarelik arsa üzerine yapılacak olan 5 bin 426 metrekarelik inşaatın 1277 metrekare alana sahip asma katla birlikte zemin kattaki 2 işyeri için yüklenici firma 2 Milyon 510 bin TL'yi belediyemizin hesabına yatıracak."



Başkan Aktaş'ın konuşmasının ardından Mehmet Çıracı Katlı Otoparkının temeline ilk harç atıldı. - BURSA