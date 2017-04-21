İnci Kefali Balık Üreme Alanına 183 Fidan Dikildi

Erciş ilçesinde öğrenciler, inci kefali balık üreme alanına 183 fidan dikti.



Erciş Cumhuriyet İlköğretim Okulu bahçesinde, Okuma Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri kapsamında düzenlenen programda, 1. sınıf ve ana okulu öğrencilerinden oluşan mehteran takımı gösteri sundu.



Öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu, dans etti ve şiirler okudu.



Öğrenciler, daha sonra Erciş Deliçay bölgesindeki inci kefali balık üreme alanına 183 şeftali fidanı dikti.



Okul Müdürü Tarkan Elbir, çocuklara doğayı sevdirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Geçen yıl da bölgeye 180 fidan diktiklerini anımsatan Elbir, "Tüm doğa dostlarını ülkemizde fidan dikmeye davet ediyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızla bu etkinliği yaptığımız için çok gururluyuz." dedi.