İmece Kart ile Hem İhtiyaç Sahipleri Hem de Esnaf Kazanıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından İMECE Kart ile her ay 258 ihtiyaç sahibi vatandaşa yapılan yardımla hem ihtiyaç sahibi vatandaşlar market alışverişlerini yapıyor hem de Süleymanpaşa esnafı kazanıyor.



Anlaşmalı yerel işyerleri sayısının her geçen gün arttırıldığı uygulamada ihtiyaç sahibi vatandaşların da sayısının arttırılması için incelemelerin devam ettiği belirtilirken 2016 yılında toplamda 309 bin 600 TL ödeme gerçekleştirildiği açıklandı.



Süleymanpaşa Belediyesi 2014 yılının sonunda başladığı İmece Kart uygulamasına devam ederken her ay 258 vatandaşa 100 TL alışveriş yardımı yapıyor.



Sistem nasıl işliyor?



Tapu kayıtları, vergi kayıtları ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kayıtlarının incelenerek oluşturulan 258 ihtiyaç sahibi vatandaşa kendi adına özel dağıtılan İMECE Kart'a her ay 100 TL değerinde alışveriş ödemesi yapılıyor. İMECE Kart sahibi vatandaşlar Süleymanpaşa ilçesi sınırlarındaki anlaşmalı yerel marketlere giderek İMECE Kart'a yüklenen 100 TL karşılığında alışverişini gerçekleştiriyor. İMECE Kart ile sadece alışveriş yapılabilirken yapılan ödeme nakde çevrilemiyor. Ayrıca İMECE Kart ile yapılan alışverişlerde alkol ve sigara alımı yapılamıyor. - TEKİRDAĞ