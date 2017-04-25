İlk Kadın Osb Başkanı Plastik Sektörünü Vize'de Buluşturacak
Kırklareli'nin yeni istihdam umudu olarak gösterilen PAGDER&ASLAN Plastik İhtisas OSB projesinde altyapı çalışmaları başladı.
Kırklareli'nin yeni istihdam umudu olarak gösterilen PAGDER&ASLAN Plastik İhtisas OSB projesinde altyapı çalışmaları başladı. Plastik sektöründe kümeleşmeye ivme kazandırması hedeflenen OSB'nin ilk etabında 69 yatırımcı faaliyet gösterecek.
Kaynak: Dunya.com
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