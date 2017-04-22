İlim ve İrfana Adanmış Bir Ömür / Selçuk Eraydın Özel Programı
İLİM VE İRFANA ADANMIŞ BİR ÖMÜR / SELÇUK ERAYDIN ÖZEL PROGRAMI etkinliği 2017-04-22 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
İLİM VE İRFANA ADANMIŞ BİR ÖMÜR / SELÇUK ERAYDIN ÖZEL PROGRAMI etkinliği 2017-04-22 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Fatih
Mekan : Türkiye Yazarlar Birliği (İst. Şb.)
Mekan Adresi : Kızlarağası Medresesi Alemdar Mah. Divanyolu Cad. Hoca Rüstem Sok. No: 6 Sultanahmet
Başlangıç Saati : 22.04.2017 16: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : İLİM VE İRFANA ADANMIŞ BİR ÖMÜR / SELÇUK ERAYDIN ÖZEL PROGRAMI
Tür : Söyleşi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io