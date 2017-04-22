İlim ve İrfana Adanmış Bir Ömür / Selçuk Eraydın Özel Programı

İLİM VE İRFANA ADANMIŞ BİR ÖMÜR / SELÇUK ERAYDIN ÖZEL PROGRAMI etkinliği 2017-04-22 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

İlim ve İrfana Adanmış Bir Ömür / Selçuk Eraydın Özel Programı

İLİM VE İRFANA ADANMIŞ BİR ÖMÜR / SELÇUK ERAYDIN ÖZEL PROGRAMI etkinliği 2017-04-22 16: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Fatih

Mekan : Türkiye Yazarlar Birliği (İst. Şb.)

Mekan Adresi : Kızlarağası Medresesi Alemdar Mah. Divanyolu Cad. Hoca Rüstem Sok. No: 6 Sultanahmet

Başlangıç Saati : 22.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00

Kategori : İLİM VE İRFANA ADANMIŞ BİR ÖMÜR / SELÇUK ERAYDIN ÖZEL PROGRAMI

Tür : Söyleşi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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