İlham Gencer & İpek Dinç

Ünlü caz sanatçısı İlham Gencer ve onun keşiflerinden genç vokal İpek Dinç, Jazz Company'de en sevilen caz şarkılarını seslendiriyor.



İlham Gencer



1925 doğumlu İlham Gencer, piyanist bir annenin çocuğu olarak, halk evlerinde amatörce başladığı müzik yaşamına 1944 yılında Beyoğlu'nda profesyonel olarak devam etti. Dönemin ilk yerli caz grubunda İlham Gencer piyanoda, trompette Badi Kemal, Mehmet Akter klarnet, vokalde Türkan Pasiner yer alıyordu. Beyoğlu Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Dario Moreno, Arif Mardin, Cüneyt Sermet, Turhan Taner, Hasan Kocamaz, kontrabasçı Aydemir Mete, Ayten Alpman ile müzik çalışmalarına devam etti. 1977'de 50. sanat jübilesi yapıldı. Hala aktif olarak müzik yaşamına devam eden İlham Gencer, Jazz Company için çok özel olarak hazırladığı sevilen caz standartlarından oluşan repertuvarıyla sahne alıyor.



İpek Dinç Yüce



İÜ Kimya Mühendisliği bölümü mezunu İpek Dinç, 2005 yılında İlham Gencer ile tanışarak müzik yaşamına adım attı. Nardis Genç Caz Vokal Yarışmasında gösterdiği başarı ile gittiği Estonya Nomme Jazz Festivali'ndeki yarışmada 3. oldu. İpek Dinç, İlham Gencer ile sahne aldığı Jazz Company'de sevilen caz standartlarını ayrıca Latin ve R&B parçaları söylüyor.