Ilgın'da Kuş ve Yaban Hayvanları Unutulmadı

Ilgın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyeleri tarafından doğaya kuşlar ve yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı.



Oda Başkanı Ertuğrul Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışının yaban hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.



Yoğun kar yağışı nedeniyle yağan karın doğada kalın bir tabaka oluşturduğunu belirten Parlak, şöyle konuştu:



"Yönetim kurulu arkadaşlarımızla doğada aç ve susuz yaşama zorluğu çeken hayvanlarımıza yiyecek dağıtımı yaptık. Doğa tamamen karla kaplı olması sebebiyle özellikle kuşlar yiyecek bulamıyor. Kuşların yoğun olduğu Çavuşcugöl mevkisine buğday bıraktık. Doğa hayvanları için yemleme çalışmalarımız aralıklarla devam edecek. Doğanın dengesi için yaban hayvanlarının hayatta kalması bizim için çok önemli. Yem temininde bizlere destek vererek ücretsiz yem ve ekmek temini sağlayan esnaflarımıza teşekkür ederim."