Ilgın Belediye Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Sadık Uğraşır başkanlığa seçildi.



Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongrede, seçime tek listeyle giren Uğraşır, kulübün yeni başkanı oldu.





Uğraşır kongrenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yönetimin belirlendiğini ve takımı Bölgesel Amatör Lige taşımak için mücadele edeceğini söyledi.



Namağlup ilerledikleri yolda kalıcı olmak istediklerini vurgulayan Uğraşır, şöyle konuştu:



"Altyapıya önem veren bir kulüp olmak ve takımımıza başarılı sporcular kazandırmak istiyoruz. Takımımız namağlup ilerliyor. Biz de takımızı daha ileriye taşımak adına güçlü bir yönetim oluşturduk. Bize verilen bu görevin bilincindeyiz. Sosyal sorumluluk düşüncesiyle bu takımı inşallah BAL'a çıkarmayı başaracağız. Eski başkan Ertuğrul Parlak'a ve yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarına, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."