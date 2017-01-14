İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Sakarya 'nın Erenler ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir bayan sürücü idaresindeki 54 DJ 308 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen A.C. idaresindeki 42 BMC 89 plakalı otomobil, 1139.sokak üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücü A.C. adlı kadın ile yanında bulunan eşi R.C ve diğer araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA