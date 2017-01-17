İki Efendinin Uşağı Alaturka oyunu seyircisiyle buluşuyor.



İtalyan yazar Carlo Goldoni'nin yüzyıllardır dünya çapında büyük ilgi gören klasik komedyası, Kıvanç Kılınç'ın çağdaş uyarlaması ve Muhammet Uzuner'in ortaoyununa yaslanan rejisi ile dört kişilik canlı orkestra eşliğinde "Alaturka" bir komedi olarak sahneleniyor.



Uyarlayan: Kıvanç Kılınç



Yöneten: Muhammet Uzuner



Müzik: Berktay Akyıldız



Kostüm: Veli Kahraman



Dans: Utku Demirkaya



Rekin Teksoy'un çevirisinden uyarlanmıştır.



OYUNCULAR



Baran Ergün



Begüm Gülsoy



Berrak Tuna Altuna



Burak Uyanık



Gökhan S¸ıhlı



Mehmet Akif Kızıs¸ar



Melda Demirtas¸



Ogˆuz Nisanogˆlu Onur Mahir



ORKESTRA



Piyano: Berktay Akyıldız



Kanun: Mehmet Orçun Cengiz



Klarnet: Ulas¸ Uysal?



Bas: Ceren Akyıldız