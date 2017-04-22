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İhracatı 50 Milyon Dolar'ı Bulan Hazır Giyimci Sayısı 49'a Çıktı
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İhracatı 50 Milyon Dolar'ı Bulan Hazır Giyimci Sayısı 49'a Çıktı

2015'te 40 olan 50 milyon dolardan fazla ihracat yapan şirket sayısı geçen yıl 49'a yükseldi.

İhracatı 50 Milyon Dolar'ı Bulan Hazır Giyimci Sayısı 49'a Çıktı

2015'te 40 olan 50 milyon dolardan fazla ihracat yapan şirket sayısı geçen yıl 49'a yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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Hazır Giyim, İhracat