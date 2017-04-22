İhracatı 50 Milyon Dolar'ı Bulan Hazır Giyimci Sayısı 49'a Çıktı
2015'te 40 olan 50 milyon dolardan fazla ihracat yapan şirket sayısı geçen yıl 49'a yükseldi.
2015'te 40 olan 50 milyon dolardan fazla ihracat yapan şirket sayısı geçen yıl 49'a yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
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