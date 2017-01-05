Ihlamurdaki Fiyat Artışı "Hatmi Çiçeği"Ne Yaradı

ÖMER URAL - Vatandaşlar, fiyatıyla adeta "cep yakan" ıhlamura alternatif olarak sağlığa faydasıyla bilinen ebegümecigillerden "hatmi çiçeği"ne yöneldi.



Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte ıhlamur fiyatlarında oluşan artış, vatandaşları alternatif bitkisel içecekler aramaya yöneltti.



Kışın kronikleşen hastalıklardan kurtulmak için tıbbi tedavinin yanı sıra bitkisel çözümlere de başvuran vatandaşların, aktarlarda satılan hatmi çiçeğine olan talebi yüzde 50 arttı.



Genellikle kuru öksürük ve boğaz yanması şikayeti olan kişilerin tükettiği hatmi çiçeğinden yapılan "hatmi çayı", soğuk havaların vazgeçilmez sıcak içeceği arasında yer alıyor.



Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) Başkanı Ayhan Ercan, son günlerde ıhlamurun kilogram fiyatının 200 liraya kadar çıkması nedeniyle vatandaşların benzer tıbbi etkiye sahip bitkisel çaylara yöneldiğini söyledi.



Ihlamurun kilogram fiyatının adeta "cep yakar" dereceye çıkmasıyla vatandaşların alternatif bitkisel içecekler aramaya yöneldiğini belirten Ercan, "Hatmi çiçeğine olan talep son yıllarda artış gösterdi. Özellikle kış aylarında kuru öksürük ve boğaz yanması şikayetiyle gelen vatandaşlar, ıhlamurun fiyatı yüksek olduğu için onun yerine hatmi çiçeğini tercih ediyor. Hatmi çiçeği ıhlamurun alternatifi haline geldi." diye konuştu.



Hatmi çiçeğinin 50 ile 80 lira arasında uygun bir kilogram fiyatının olduğunu aktaran Ayhan Ercan, bitkinin hastalık öncesinde koruyucu olarak kullanılmaktan ziyade yakalanan hastalıktan kurtulmak için tercih edilen aromatik bir tür olduğuna dikkati çekti.



Hatmi çayının yapılışı



Hatmi çiçeği çayının hazırlanışıyla ilgili bilgiler veren Ercan, "Hatmi çiçeği çayını hazırlamak için kaynatılmış bir fincan suyun içerisine 3-4 adet hatmi çiçeği atılır. Karıştırıldıktan sonra fincanın ağzı kapatılarak, hatmi çiçeğinin bu şekilde 2 ya da 3 dakika demlenmesi beklenir ve çay demini aldıktan sonra içilmeye hazır hale gelir." dedi.



Ayhan Ercan, hatmi çiçeği çayının süt ile de yapılabildiğini, anne babaların çocuklara içermek için genellikle bu yolu tercih ettiğini kaydetti.



Tekirdağ'da aktarlık yapan Hasan Bedel de ıhlamur fiyatlarındaki artıştan dolayı hatmi çiçeğine olan talebin yüzde 50 oranında arttığını ifade etti.



Hatmi çiçeğinin karışık aromatik bitkilerden oluşan kış çayının içerisinde de yer aldığının altını çizen Bedel, "Geçen yıllara oranla hatmi çiçeğine olan talep oldukça fazla. Hatmi çayının en önemli özelliği, kışın geçmeyen kronikleşen öksürüklerde kullanılabiliyor olması. Hatmi çiçeği, ıhlamur, ada çayı gibi ürünlerin yerini aldı diyebiliriz. Kış çayının içinde de kullanılan bir bitki türüdür. Gelen müşterilerimiz hatmi çiçeğini tek başına almanın yanı sıra kış çayı içerisinde de kullanabiliyor." şeklinde konuştu.