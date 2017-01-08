İhh'dan Haticetül Kübra Yetimhanesi Yararına Kahvaltı Programı

Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ile İlim ve Diriliş Derneği tarafından, "Elinden Tut ki Adı Yetim Kalmasın" adlı proje kapsamında Filipinler'de yaptırılan Haticetül Kübra Yetimhanesi yararına kahvaltı programı düzenlendi.



Cam Piramit'te düzenlenen programda konuşan Antalya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 125 ülkede partner kuruluşlarla dünyada zulme, felakete uğrayanlara yardım elini uzattığını söyledi.



"İHH'nın bulunduğu yerde insanlık var, vicdanın sesinin yansıdığı manzaralar var, duygu, sevinç gözyaşı var." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:



"Geçen gün Suudi Arabistan Kralı Selman, Halep'le alakalı görüntüleri seyrettikten sonra çok duygulanmış. Dedi ki, 'Cebimden 5,3 milyon dolar yardım yapacağım Halep'teki Müslümanlara.' Aradan bir gün geçtikten sonra bir baktık ki Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Vakfı, İHH Genel Başkan Vekilimiz Yavuz Dede'yi çağırarak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5,3 milyon doların 4,5 milyon dolarını Türkiye'deki İHH'ya teslim etti. Neden, niçin? Çünkü dünyanın her tarafında İHH'nın nasıl hizmet yaptıklarını biliyorlar elhamdülillah. Biz sizin sesiniz, biz sizin köprünüzüz, siz olduğunuz müddetçe biz varız. Allah için İHH'yı yalnız bırakmayın, İHH'nın bulunmuş olduğu hizmetlere devamlı olarak katkıda bulunun."



Öte yandan, programa katılacağı duyurulan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın İstanbul'daki olumsuz hava koşulları yüzünden uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle Antalya'ya gelemediği bildirildi.



Programa, dernek üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.