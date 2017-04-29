İğne Oyası ve Tunus Sergisi Açıldı

Düzce İl Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından İğne oyası ve Tunus kursuna katılan kursiyerler, kurs sonunda açtıkları sergi ile başarılarını taçlandırdı.



Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi Salonunda gerçekleştirilen açılışa Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkan Vekili Salih Keskinli, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güney Katıldı.



Düzce Belediyesi Ogün Danış Salonunda açılan sergide kursiyerlere ait İğne Oyası ve Tunus eserleri 2 gün boyunca açık olacak. - DÜZCE