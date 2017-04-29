İbrahim Sadri Şiir Dinletisi
İBRAHİM SADRİ ŞİİR DİNLETİSİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
İBRAHİM SADRİ ŞİİR DİNLETİSİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Küçükçekmece
Mekan : Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Tevfikbey Mah. Maslak Çeşme Cad. Küçükçekmece / İstanbul
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Kategori : İBRAHİM SADRİ ŞİİR DİNLETİSİ
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io