İbrahim Sadri Şiir Dinletisi

İBRAHİM SADRİ ŞİİR DİNLETİSİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

İbrahim Sadri Şiir Dinletisi

İBRAHİM SADRİ ŞİİR DİNLETİSİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Küçükçekmece

Mekan : Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Tevfikbey Mah. Maslak Çeşme Cad. Küçükçekmece / İstanbul

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00

Kategori : İBRAHİM SADRİ ŞİİR DİNLETİSİ

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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