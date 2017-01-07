Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından, trafik kazasında yaşamını yitiren sendikanın eski genel sekreteri adına verilen "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" sahiplerini buldu.



Yalova'da bir otelde düzenlenen törende konuşan Bem-Bir-Sen 7 No'lu Şube Başkanı Niyazi Karakoç "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kapsamında düzenlenen "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" töreninde basın mensuplarıyla birlikte olmaktan onur duyduğunu ifade etti.



Karakoç, 10 Ocak'ın aynı zamanda sendikalarının da 23. kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, "Bu program kapsamında ulusal medyada yılın en iyilerine ödüller veriliyordu. Biz de şube olarak bu yıl ne yapalım dedik ve sonunda 15 Temmuz darbe girişiminde göstermiş olduğunuz "milli birlik ve beraberlik" duyguları hareketi içerisinde hepiniz bu ödülü almaya hak kazandınız." diye konuştu.



Konuşmanın ardından ödüle layık görülen kurumların temsilcilerine ödülleri verildi.



Törende, ödüle değer bulunan AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan'ın plaketini AA muhabiri Mustafa Hatipoğlu aldı. AA'nın göz nuru olduğunu ifade eden Başkan Karakoç, "Gerek 15 Temmuz hain darbe girişimi, gerekse ardından izlediği yayın yayın politikasıyla AA, FETÖ ile mücadelede önemli bir rol oynamıştır." dedi.



İHA Bölge Sorumlusu Oğuzhan Güven'in plaketini İHA muhabiri Faruk Aydemir alırken, DHA muhabiri ve Haber Şile Gazetesi imtiyaz sahibi Nurcan Kırcalı'ya da plaket verildi.



Temsilcileri ödül alan diğer kurumlar şöyle:



"trdhaber.com, İstanbul Gazete, Radyo, TV ve İnternet Habercileri Derneği, Yaşanan Haber Gazetesi, Türkiye Gazetesi, Flashhaber Gazetesi, Yurttahaber Gazetesi, İstanbul Takipte Haber Sitesi, Yerel Gazete, Yeni Metropol Gazetesi, İŞ'te Vizyon Gazetesi, İstanbul Gündemi, Üsküdar Tercüman, İlçem Gazetesi, Son Havadis Gazetesi, Haberexpress Gazetesi, Bölgenin Sesi Gazetesi, Beykoz Ses Gazetesi, Bizim Bölge Gazetesi, Yıldız Haber Gazetesi, Etraf Gazetesi, sunucu ve tiyatro sanatçısı Sezgin Maden, sunucu ve tiyatro sanatçısı Seyfullah Kartal."