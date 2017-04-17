Hisarcık'ın Yüzde 75'i 'Evet' Dedi

Hisarcık ilçesi referandum da 75 'evet' oyu vererek Aslanapa ilçesinden sonra en fazla 'Evet' oyu çıkan ikinci ilçe oldu.



Ak Parti İlçe Başkanı Salim Turası, ilçe olarak referandum dan yüzlerinin akıyla çıktıklarını söyleyerek,"Yüzde 75'in üzerinde 'Evet' diyen her şeyin en iyisine layık değerli Hisarcık ve 25 köyümüzdeki vatandaşlarımıza, seçim boyunca canla başla çalışan Belediye Başkanımıza, Ak Parti İlçe Teşkilatına, Gençlik ve Kadın Kollarına, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelerimize, eski dönemlerde partimize gönül vermiş dava arkadaşlarıma, ayrıca STK temsilcileri ile muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü onların katkılarıyla bu güzel sonucu aldık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KÜTAHYA