Hindistan'dan Gelen Renkli Misafirler

Beylikdüzü'ndeki bir çiftlikte yaşayan Hindistan'tan getirilen tavus kuşları, renkli görüntüleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor.



Beylikdüzü'ndeki özel bir çiftlikte bulunan ve yaklaşık 2 ay önce Hindistan'dan getirilen sülüngiller familyasından tavus kuşları rengarenk görüntüleriyle çiftliğe gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.



Hindistan'ın ulusal kuşu olarak bilinen ve Dünya Korunma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine alınan kuşlar, kuyruklarını açtıklarında renkli görüntüler oluşturuyor.



Dişisine kur yaparken yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki kuyruğunu açarak renkli görüntüler oluşturan evcil tavus kuşlarını ziyaret eden vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı fotoğrafı çekiyor.