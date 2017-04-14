Heyelan Kazaya Neden Oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolunda heyelan nedeniyle iki otomobil kaza yaptı.



Adıyaman ve Malatya'da etkili olan yağış nedeniyle Adıyaman Malatya Karayolu üzerinde heyelan meydana geldi. Gölbaşı Malatya Karayolunun 23. ve 24. kilometreleri ile eski Erkenek tünelinde yağan yoğun aşırı yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolunun 23 ve 24'üncü kilometresinde kaza meydana geldi.



Kazada yaralanan olmaz iken kazalar ile ilgili soruşturma başlattı. Gece meydana gelen heyelan sonucu karayolu uzun süre trafiğe kapandı. Karayolları Malatya 81. Şube Şefliği ile Adıyaman 87. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmaları sonucu karayolu trafiğe açıldı. - ADIYAMAN