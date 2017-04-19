Hatay'da Suriyeli Çocuklar İçin Spor Sahası

Kardeş şehir olan Almanya'nın Aalen kenti ile Hatay belediyelerinin iş birliğinde Suriyeli çocukların eğitimi için Reyhanlı ilçesindeki Ecyel Al Hadis Geçici Eğitim Merkezi'nde yapılacak olan spor sahasının temeli atıldı.



Aalen Belediye Başkanı Thilo Rentschler, törende yaptığı konuşmada, mağdur mülteci çocuklar için göstermiş olduğu duyarlı davranış ve yardımlardan dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkürlerini iletti.



Savaş da Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin eğitimi için yaklaşık 6 ay önce Aalen Belediyesi ile yaptırdıkları Ecyel Al Hadis Geçici Eğitim Merkezindeki öğrencilerin spor yaparak sağlıklı birer birey olarak yetişmelerini de istediklerini belirtti.



Suriyeli çocukların yararına yapılan okulu Aalen Belediyesi ile olan kardeşliğe borçlu olduklarını aktaran Savaş, "Bir çocuk okur dünya değişir. Suriyeli çocukların okumasını sağlayarak dünyaya ve çevrelerine yararlı bireyler olacaklarını düşünüyorum. Hatay genelinde Suriyeli çocuklarımızın eğitimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.



Konuşmaların ardından, Ecyel Al Hadis Geçici Eğitim Merkezi bahçesinde yapılacak olan spor sahasının temeli atıldı.



Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Güven, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve vatandaşlar katıldı.