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Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay’ın İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Hatay'da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak Salı günü, Hatay'ın İskenderun ilçesi, Cırtıman Mahallesi'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi'ne 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi 13. (Dursunlu) Sokağa 09: 00-16: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - HATAY

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