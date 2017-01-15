Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak Salı günü, Hatay'ın İskenderun ilçesi, Cırtıman Mahallesi'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi'ne 09: 00-15: 00 saatleri arasında, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi 13. (Dursunlu) Sokağa 09: 00-16: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - HATAY
Hatay'da Elektrik Kesintisi
Hatay’ın İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
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