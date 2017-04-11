Hasköy'de Ödüllü Satranç Turnuvası

Muş'un Hasköy Kaymakamlığı tarafından Türkiye geneli ödüllü satranç turnuvası düzenlendi.



Hasköy Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) kapalı spor salonunda düzenlenen satranç turnuvasına Diyarbakır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'tan toplamda 11 yarışmacı katıldı. İki gün süren ve yoğun ilginin gösterildiği turnuvada yarışmacılar kozlarını paylaştı. Turnuvanın sonunda dereceye girmeye hak kazanan yarışmacılara toplamda 4 bin 800 TL'lik para ödülü dağıtıldı. Düzenlenen yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, ilçe genelinde satranca ilginin yüksek olduğunu ve bu durumun sevindirici olduğunu söyledi. Organizasyonun Hasköy Kaymakamlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Muş İl Temsilciliği tarafından yürütüldüğünü ifade eden Kaymakam Özkan, "Yarışmalar resmi olarak üç kategoride düzenlendi. Bu kapsamda 4 bin 800 TL tutarında ödül ve madalya, başarılı olan yarışmacılara dağıtılmak üzere turnuva düzenlendi. Katılımın ve ilginin fazla olduğu sevindiricidir. Buradaki amacımız, vatandaşlar arasında sosyal ilişkilerin sıkılaştırmasını sağlamaktır. İlçedeki kıraathanelerde sürekli olarak satranç oynanıyor, bu vesile ile geniş katılımlı bir satranç turnuvası düzenlenerek ilgi duyulan satranç oyununun daha da yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Satranç oyunu sürekli düşünmeyi sağlayan, aynı zamanda oyuncunun kişiliğini ve karakterini olumlu yönde etkileyen çok yönlü bir faaliyettir. Görsel zekanın gelişmesine katkı sağlar. Kurallara uymayı, dostça oynamaya teşvik eder" dedi. - MUŞ