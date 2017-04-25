Hamas ile Fetih Arasındaki Uzlaşı Girişimleri
Hamas, Gazze Şeridi'ndeki bakanlıklar, sınır kapıları ve polis teşkilatı gibi tüm önemli kurumların yönetimini Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Hamas, Gazze Şeridi'ndeki bakanlıklar, sınır kapıları ve polis teşkilatı gibi tüm önemli kurumların yönetimini Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Salah el-Berdevil, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında "başta bakanlıklar, sınır kapıları ve polis teşkilatı olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki tüm önemli kurumların yönetimini Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne teslim etmeye ve Hamas'a bağlı idare komitesinin görevine son vermeye hazır olduklarını" ifade etti.
Filistin'deki bölünmüşlüğe son verilmesi için Katar'ın sunduğu önerinin Hamas tarafından kabul edildiğini hatırlatan Berdevil, "Aslında Katar'ın girişimi ve Hamas ile Fetih hareketlerinin bu öneriye olan yaklaşımları Katar Dışişleri Bakanı'na tevdi edildi. Bizler de Katar Dışişleri Bakanlığına tevdi edilen bu yaklaşımları duymayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Gazze'yi ziyaret eden Fetih heyeti ile Hamas yetkilileri arasında geçen hafta bir görüşme yapıldığını aktaran Berdevil, "Hamas, Gazze'de hükümetin çalışmalarını yürütmesi için her türlü kolaylığı sağlayacağını ve çalışmalarına başlamasının ardından derhal idare komitesini kaldıracağını söz konusu heyete tebliğ etti. Fetih heyeti de Gazze'deki tek elektrik santralinin çalıştırılması için kullanılan yakıttan vergi alınmaması gibi bazı taleplerimizi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ileteceğine dair söz verdi. Ancak şu ana kadar kendilerinden henüz bir cevap gelmedi." diye konuştu.
Abbas'ı önümüzdeki ayın başında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitmemesi konusunda uyaran Berdevil, "Trump, ilgilenmediği Filistin meselesine bir şey kazandırmaz. İsrail ise Gazze Şeridi ile Batı Şeria'yı birleştirecek hiçbir projeyi kabul etmeyecek. Yapılacak herhangi bir anlaşma da sadece İsrail çıkarına olur." dedi.
Gazze Şeridi'ndeki Fetih hareketi sözcüsü Fayiz Ebu Iyta, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görevlendirdiği 6 kişilik heyetin Hamas ile uzlaşı görüşmelerini gerçekleştirmek üzere yakında Gazze'ye geleceğini bildirmişti.
Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan Ulusal Uzlaşı Hükümeti, Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.