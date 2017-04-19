Halk Oylamasının Ardından

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, halk oylamasının sonucuna ilişkin, "Evet diyenler AK Parti, MHP ve BBP olmuştur. Dolayısıyla bu zafer de bu 3 partinin zaferidir, 'evet' diyenlerin zaferidir." dedi.



Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Tunceli'de helikopter düşmesi ve Ağrı'da terör saldırısı sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Halk oylamasında milletin net bir şekilde tercihini ortaya koyduğunu ancak tartışmaların bitmediğini ifade eden Destici, bu tür halk oylamalarında önemli olanın yüzde 50 artı bir oy oranı olduğuna dikkati çekti.



Sonucu küçümsemeye kalkmanın, yok saymanın ya da başka saiklerle izah etmeye çalışmanın doğru olmadığını aktaran Destici, şöyle devam etti:



"Bu, 'evet' tercihinde bulunan vatandaşlarımızın tercihine ve milli iradeye büyük bir saygısızlıktır. 'Hayır' tercihinde bulunanların oyu ne kadar muteberse 'evet' tercihinde bulunanların oyu da o kadar muteberdir. Bu '25 milyon 152 bin oyun nereden geldiği' tartışması da anlamsız bir şekilde yapılmaktadır. Şu açık ve nettir; 'evet' diyenler AK Parti, MHP ve BBP olmuştur. Dolayısıyla bu zafer de bu 3 partinin zaferidir, 'evet' diyenlerin zaferidir."



"Kürt oyları" söylemlerini de eleştiren Destici, bu şekilde oyları tasnif etmeye kalkmanın etnik bölücülük olduğunu vurguladı.



Destici, bunu reddettiklerini belirterek, şu görüşlere yer verdi:



"Evet tercihi aynı zamanda teröre ve tüm unsurlarına karşı topyekun yapılan mücadeleye bir destektir. Bunun böyle anlaşılması ve okunması lazım. Millet bu tercihiyle 'terörle müzakereye hayır' demiştir. Dolayısıyla bir daha PKK ile masaya oturmayı aklından geçirenlere ya da o yolda girişimde bulunmaya çalışanlara ve onun özlemi içerisinde olanlara da aslında bu bir cevaptır. Bunun böyle okunması lazım. Tekrar Türkiye Cumhuriyeti devleti ile PKK'yı masaya oturtmayı aklından geçirenler, bu hayallerini akıllarından çıkarsınlar. Artık o dönem kapanmıştır. PKK'nın kökü kazınana kadar mücadele edilecektir. 'Evet'in en önemli anlamlarından bir tanesi budur."



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine BBP ve Türk milliyetçilerinin en yüksek oranda destek verdiğinin altını çizen Destici, bunu tartışma konusu yapılmasının müzakere hayali kuranların işi olduğunu iddia etti. Destici, bu sonucun Türk milliyetçileri üzerinden bir tartışma konusu haline getirilmesinin kabul edilebilir bir tutum ve davranış olmadığını bildirdi.



Destici, BBP'nin halk oylaması sürecinde "evet" kararının Türk milliyetçileri, ülkücü, milli ve manevi değerleri önce tutan seçmen üzerinde ne kadar etkili olduğunun açık görüldüğüne değindi. Destici, "Yüzde 35'lerle başlayan 'evet', seçimi yüzde 51,5 ile bitirmiştir. 'Zafer' dememizin en önemli sebeplerinden bir tanesi budur. Burada bir zafer varsa bu 'evet' cephesinin zaferidir. Asla ve kata buna gölge düşürülmesine müsaade edilmemelidir." dedi.



"Hayır fazla çıksaydı itiraz yapılacak mıydı?"



Seçim sonuçlarıyla ilgili herkesin hukuk içerisinde gerekli mercilere itirazlarını yapabileceğini vurgulayan Destici, ancak bu süreçte seçimin sonucunu gayri meşru ilan etmenin ya da "tanımamak" gibi ifadelerde bulunmanın milletin iradesine saygısızlık olduğunu yineledi.



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) zarfları mühürsüz oyların kabul edilmesiyle ilgili kararını, sandıklar kapanmadan önce, oy işlemi sürerken verdiğine dikkati çeken Destici, itirazın ise oylar sayıldıktan ve "evet" tercihi belli olduktan sonra yapıldığına işaret etti. Destici, "(Hayır oyları fazla çıksaydı bu itiraz yapılacak mıydı) diye sormak bir vatandaş olarak bizim hakkımızdır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Halk oylamasının yenilenmesiyle ilgili talebe YSK ve hukukun karar vereceğini belirten Destici, "Lakin tekrar bir referandum isteniyorsa, önümüzde idamla ilgili bir referandum yapılacaktır. Orada tekrar görüşmek üzere diyorum. Bakalım milletin tercihi evet mi, hayır mı çıkacak. Onu bir kere daha görürüz." değerlendirmesinde bulundu.



"Bölünmek değil, birleşmek zamanıdır"



Destici, "MHP'de muhalif kanadın başını çeken Meral Akşener'in yeni bir parti kuracağı söylentisi var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:



"Biz o süreci yaşamış bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla benim tabii tüm ülküdaşlarıma, tüm Türk milliyetçilerine çağrım şudur; Türkiye'nin ülkücülerin ve Türk milliyetçilerinin bölünmesine değil, birleşmesine ihtiyacı vardır. Benim mesajım budur. Bu anlamda BBP'nin kapısı da gönlü de yüreği de bütün Türk milliyetçilerine, ülküdaşlarımıza, bu vatanın ve bu bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza da açıktır. Bölünmek değil, birleşmek zamanıdır. Çok net bir şey yok. Bu aşamada sadece bunu söyleyebilirim."