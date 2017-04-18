Halk Oylamasının Ardından

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, "16 Nisan vesayete, içeriden ve dışarıdan gelecek tehditlere cevaptır." dedi.



Kırcı, yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören halk oylamasında, YSK'nın da resmi açıklamalarına göre, milletin "evet" dediğini belirtti.



Sandık başına giderek vatandaşlık görevini yapan herkese teşekkür eden Kırcı, şunları kaydetti:



"Milletimiz son sözü söyledi. 16 Nisan, vesayete, içeriden ve dışarıdan gelecek tehditlere cevaptır. 16 Nisan, 15 Temmuz'da hain darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ'ye, PKK'ya, sinsice veya açıktan düşmanlık yapan dış mihraklara cevaptır. Sevgi dolu yüreğiyle, millet aşkıyla, vatan aşkıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı muhtar bile yapmak istemeyenlere en güzel cevabı milletimiz 16 Nisan'da verdi. O yenilgilere boyun eğmedi, Avrupa'nın, Amerika'nın, dünyanın onu karşısına almasına asla aldırmadı. Milleti için çalışmaya devam etti. Bu Türkiye'nin, milletimizin, dünyanın dört bir yanında Türkiye için günde 5 vakit dua edenlerin zaferidir."