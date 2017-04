Halk Oylamasına Doğru

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, "Biz istiyoruz ki sistem kişilere bağlı kalmasın. Öyle bir sistem getirelim ki bundan sonra da isimlere bağlı bir şekilde gitmesin. Dolayısı ile burada seçimlerle gelecek bir Cumhurbaşkanı yüzde 50 artı bir kişinin oyunu almak durumunda olduğu için halkın sevdiği, saydığı halkın içinden çıkan bir kişi olmak zorunda olacaktır." dedi.



Ankara'nın Çubuk ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatını ziyarete eden Çam, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti Çubuk Kadın Kolları Başkanı Nuran Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştükten sonra Bekir Ağalar Konağı'nda kadınlarla bir araya geldi.



Partisinin ilçe kadın kolları başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Çam, bu hükümet sistemi değişikliğinin ülkenin geleceği için atılan en önemli adım olduğunu, bunun için de özellikle kadınlar başta olmak üzere herkesin canla başla çalıştığını söyledi.



Bugüne kadar hangi parti, hangi hükümet gelirse gelsin hepsinin bu anayasanın yetersizliğinden bahsettiğini hatırlatan Çam, "Tabiri caiz ise bu referandum ile üzerimize dar gelen gömlekten kurtulacağız. Türkiye büyüyor, gelişiyor genç nüfus artıyor ve üzerine giydiği gömlek artık dar geliyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? Tabii ki Anayasadaki bu değişiklikleri yapmak ve ülkeyi daha ileriye götürebilecek istikrarı sağlayabilecek yeni bir anayasayı halkımızın önüne getirmek gerekiyor" dedi.



Anayasa değişikliği konusunda yapılan çabalardan da bahseden Çam, "Üzülerek söylüyorum ki bu süreçlerin tamamında Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle maddeler üzerine bize yol gösterebilecek, ülkemizin geleceği için bir vaatte bulunabilecek, yenilik için en ufak bir söz söylemeden sadece eleştiriyi Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden yaptı. 'Tek adamlılık' dedi, 'Rejim değişikliği' dedi ama gelin görün ki maddelerle ilgili en ufak yapıcı bir eleştiride bulunmadı." diye konuştu.



İsim vermeden CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u eleştiren Çam, "2 gün önce CHP'nin bir milletvekili maalesef çok akla ziyan bir açıklama yaptı. 'Eğer burada evetler fazla çıkarsa evetçilerin tamamını Kurtuluş Savaşı'nda olduğumuz gibi düşmanı denize döktüğümüz gibi İzmir'den denize dökeceğiz' dedi. Buradaki zihniyeti de çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Allah ıslah etsin diyorum ben bunları. Çünkü hala daha belli bir noktaya gelemediler. Hala halkımızın tercihlerine saygı duyamıyorlar" dedi.



Çam, "Biz ayakta durabiliyorsak, hala sistemimiz tıkırında işliyorsa tek partinin iktidar olmasından kaynaklanıyor. Artık her hak belli bir elit gurubun değil hepimizin. Daha önce bazılarına açık, bizlere açık olmayan bir takım yerlere bizlerde halk olarak rahatlıkla girebiliyoruz. Bu edinimleri kaybetmek istemiyoruz" ifadesini kullandı.



"Rejimimiz anayasal güvence altında"



Çam, konuşmasına şöyle devam etti:



"CHP ve ekibi sahalara çıktı ve her gün yeni bir yalan söylediler. Bir dediler ki, 'rejim değişecek', rejim değişikliği yok, sistem değişikliği var. Rejim değişmeyecek. Niye değişmeyecek? Anayasamızın ilk 4 maddesi ve Cumhuriyetimiz, rejimimiz anayasal güvence altına alınmış durumda. İlk 4 maddeye biz dokunmuyoruz. Şu anda getirdiğimiz teklifin 18 maddesinin içinde böyle bir madde yok. Ne dediler, 'tek adamlılık' dediler. Tek adamlılık için ne olunması gerekiyor? Tek adamla çıkılması gerekiyor ve halkın karşısında bir sandık konulmaması gerekiyor. Biz ne diyoruz içimizden biri aday olmak istiyorsa, 100 bin imza toplarsa o bile aday olabiliyor. Diğer tarafta yüzde 5 oy almış partiler aday gösterebiliyor. Adaylar içinde siz sandığa gittiğinizde istediğiniz adaya oy kullanabiliyorsunuz. Dolayısı ile burada nasıl bir tek adamlılık olabilir. Bunların hepsi tamamen yalan. Tabi öncelikle çıkıp da yalanları söylemelerinin bir avantajı oldu. Bizler de teşkilatlar olarak gittiğimiz her evde bunu anlattık."



Kendilerinin sitemin kişilere bağlı kalmadan yürümesini istediğini anlatan Çam, "Biz istiyoruz ki sistem kişilere bağlı kalmasın. Öyle bir sistem getirelim ki bundan sonra da isimlere bağlı bir şekilde gitmesin. Dolayısı ile burada seçimlerle gelecek bir Cumhurbaşkanı yüzde 50 artı bir kişinin oyunu almak durumunda olduğu için halkın sevdiği, saydığı halkın içinden çıkan bir kişi olmak zorunda olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da halk oylamasıyla 15 Temmuz'da yaşanan darbeye karşı direnişin tescilleneceğini belirterek, şunları kaydetti:



"15 Temmuz akşamının sabahı 16 Nisan'dır. 15 Temmuz'da 249 şehit verdik, kan döküldü ve gazilerimiz var. Ama Anadolu'da görülmüş en büyük bir olay yaşandı, darbelere alışmış olan bir ülkenin insanı ilk defa darbelere direndi. Tankları, uçakları, makineli tüfekleri püskürttü ve bu ülkede demokrasinin bu vatanın gerçek sahibinin halk olduğunu gösterdi. Türkiye açısından vatanına sahip çıkmanın tescil edilmesi gerekiyor. Bu tescil 18 maddelik anayasa değişikliği olarak simgesel bir şey ama burada evet çıkması aynı zamanda da 15 Temmuz'da kahramanca direniş gösteren bu milletin yapmış olduğu karşı darbenin bir onayı tastiki olacaktır."