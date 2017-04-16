Halk Oylaması - 16.04.2017 - Yurt Dışı Temsilcilikleri
ÜlkeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyAlmanya% 63,5% 36,5119.
|Ülke
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Almanya
|% 63,5
|% 36,5
|119.206
|68.510
|1.430.132
|1.340
|404
|% 30
|189.522
|187.716
|Amerika Birleşik Dev.
|% 15,7
|% 84,3
|1.627
|8.734
|100.040
|101
|37
|% 37
|10.425
|10.361
|Arnavutluk
|% 41,8
|% 58,2
|153
|213
|1.007
|2
|2
|% 100
|373
|366
|Avustralya
|% 50
|% 50
|1.213
|1.213
|44.463
|44
|16
|% 36
|2.446
|2.426
|Avusturya
|% 71,07
|% 28,93
|6.684
|2.721
|108.561
|134
|27
|% 20
|9.481
|9.405
|Azerbaycan
|% 39,03
|% 60,97
|217
|339
|6.279
|7
|1
|% 14
|565
|556
|Bahreyn
|% 0
|% 0
|0
|0
|982
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Belçika
|% 77,8
|% 22,2
|12.717
|3.629
|137.675
|174
|41
|% 24
|16.580
|16.346
|Birleşik Arap Emir.
|% 9,61
|% 90,39
|79
|743
|5.276
|6
|1
|% 17
|830
|822
|Birleşik Krallık
|% 17,15
|% 82,85
|802
|3.874
|92.942
|134
|21
|% 16
|4.727
|4.676
|Bosna-Hersek
|% 66,37
|% 33,63
|223
|113
|2.444
|4
|1
|% 25
|341
|336
|Bulgaristan
|% 27,4
|% 72,6
|228
|604
|7.393
|15
|11
|% 73
|836
|832
|Cezayir
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.535
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Çek Cumhuriyeti
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.111
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Çin Halk Cumhuriyeti
|% 38,89
|% 61,11
|70
|110
|2.077
|4
|1
|% 25
|180
|180
|Danimarka
|% 59,02
|% 40,98
|811
|563
|34.139
|42
|5
|% 12
|1.389
|1.374
|Finlandiya
|% 30,11
|% 69,89
|28
|65
|4.947
|12
|1
|% 8
|93
|93
|Fransa
|% 63,93
|% 36,07
|14.615
|8.247
|326.375
|344
|61
|% 18
|23.124
|22.862
|Güney Afrika
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.061
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Gürcistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.789
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Hollanda
|% 67,99
|% 32,01
|13.012
|6.126
|252.839
|365
|71
|% 19
|19.413
|19.138
|Irak Cumhuriyeti
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.813
|4
|0
|% 0
|0
|0
|İran
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.080
|3
|0
|% 0
|0
|0
|İrlanda
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.866
|2
|0
|% 0
|0
|0
|İspanya
|% 18,68
|% 81,32
|71
|309
|2.933
|4
|1
|% 25
|387
|380
|İsrail
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.927
|4
|0
|% 0
|0
|0
|İsveç
|% 37,35
|% 62,65
|121
|203
|37.857
|32
|1
|% 3
|327
|324
|İsviçre
|% 41,15
|% 58,85
|2.426
|3.469
|95.264
|110
|16
|% 15
|5.976
|5.895
|İtalya
|% 39,81
|% 60,19
|678
|1.025
|14.195
|15
|4
|% 27
|1.716
|1.703
|Japonya
|% 0
|% 0
|0
|0
|3.319
|4
|0
|% 0
|0
|0
|Kanada
|% 27,24
|% 72,76
|405
|1.082
|25.442
|42
|6
|% 14
|1.500
|1.487
|Katar
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.836
|3
|0
|% 0
|0
|0
|Kazakistan
|% 46,68
|% 53,32
|225
|257
|4.443
|6
|3
|% 50
|489
|482
|Kırgızistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.994
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Kosova
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.278
|3
|0
|% 0
|0
|0
|Kuveyt
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.362
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Kuzey Kıbrıs Türk Cum.
|% 0
|% 0
|0
|0
|104.507
|75
|0
|% 0
|0
|0
|Lübnan
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.224
|4
|0
|% 0
|0
|0
|Lüksemburg Büyük Dükalığı
|% 0
|% 0
|0
|0
|571
|28
|0
|% 0
|0
|0
|Macaristan
|% 25,75
|% 74,25
|232
|669
|1.935
|2
|2
|% 100
|913
|901
|Makedonya
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.422
|4
|0
|% 0
|0
|0
|Mısır
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.492
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Norveç
|% 0
|% 0
|0
|0
|8.481
|27
|0
|% 0
|0
|0
|Özbekistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|747
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Polonya
|% 0
|% 0
|0
|0
|3.102
|3
|0
|% 0
|0
|0
|Romanya
|% 61,92
|% 38,08
|161
|99
|6.345
|16
|4
|% 25
|262
|260
|Rusya Federasyonu
|% 22,86
|% 77,14
|259
|874
|11.258
|14
|4
|% 29
|1.141
|1.133
|Singapur Cumhuriyeti
|% 0
|% 0
|0
|0
|604
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Sudan
|% 0
|% 0
|0
|0
|984
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Suudi Arabistan
|% 39,04
|% 60,96
|1.004
|1.568
|25.743
|33
|11
|% 33
|2.611
|2.572
|Tayland
|% 0
|% 0
|0
|0
|802
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Türkmenistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.706
|6
|0
|% 0
|0
|0
|Ukrayna
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.734
|3
|0
|% 0
|0
|0
|Umman
|% 23,53
|% 76,47
|72
|234
|1.322
|2
|1
|% 50
|308
|306
|Ürdün
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.895
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Yeni Zelanda
|% 0
|% 0
|0
|0
|758
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Yunanistan
|% 23,25
|% 76,75
|163
|538
|10.562
|14
|13
|% 93
|718
|701