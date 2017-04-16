Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 64,33% 35,67213.403118.326417.6611.5811.466% 93336.439331.729% 87Merkez% 67,31% 32,6972.68835.307131.471412384% 93109.112107.995% 90Almus% 54,83% 45,176.5265.37615.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Tokat% 64,33% 35,67213.403118.326417.6611.5811.466% 93336.439331.729% 87
Merkez% 67,31% 32,6972.68835.307131.471412384% 93109.112107.995% 90
Almus% 54,83% 45,176.5265.37615.5407667% 8812.06011.902% 84
Artova% 70,27% 29,734.0641.7196.4403737% 1005.8555.783% 91
Başçiftlik% 73,24% 26,762.1297784.2611919% 1002.9792.907% 70
Erbaa% 64,87% 35,1332.91017.82366.958233211% 9151.69550.733% 85
Niksar% 62,45% 37,5520.84912.53545.967186166% 8933.89433.384% 85
Pazar% 77,56% 22,446.8671.98710.1143939% 1008.9718.854% 89
Reşadiye% 71,14% 28,8611.8364.80223.292130121% 9316.90216.638% 77
Sulusaray% 82,09% 17,913.6758025.5812525% 1004.5454.477% 81
Turhal% 59,79% 40,2129.46919.81759.542195185% 9550.10449.286% 87
Yeşilyurt% 77,42% 22,584.1751.2186.3553030% 1005.4705.393% 86
Zile% 52,99% 47,0118.21516.16242.140199182% 9134.85234.377% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Başçiftlik, Yeşilyurt, Sulusaray, Reşadiye, Niksar, Artova, Turhal, Erbaa, Almus