Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Tokat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTokat% 64,33% 35,67213.403118.326417.6611.5811.466% 93336.439331.729% 87Merkez% 67,31% 32,6972.68835.307131.471412384% 93109.112107.995% 90Almus% 54,83% 45,176.5265.37615.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Tokat
|% 64,33
|% 35,67
|213.403
|118.326
|417.661
|1.581
|1.466
|% 93
|336.439
|331.729
|% 87
|Merkez
|% 67,31
|% 32,69
|72.688
|35.307
|131.471
|412
|384
|% 93
|109.112
|107.995
|% 90
|Almus
|% 54,83
|% 45,17
|6.526
|5.376
|15.540
|76
|67
|% 88
|12.060
|11.902
|% 84
|Artova
|% 70,27
|% 29,73
|4.064
|1.719
|6.440
|37
|37
|% 100
|5.855
|5.783
|% 91
|Başçiftlik
|% 73,24
|% 26,76
|2.129
|778
|4.261
|19
|19
|% 100
|2.979
|2.907
|% 70
|Erbaa
|% 64,87
|% 35,13
|32.910
|17.823
|66.958
|233
|211
|% 91
|51.695
|50.733
|% 85
|Niksar
|% 62,45
|% 37,55
|20.849
|12.535
|45.967
|186
|166
|% 89
|33.894
|33.384
|% 85
|Pazar
|% 77,56
|% 22,44
|6.867
|1.987
|10.114
|39
|39
|% 100
|8.971
|8.854
|% 89
|Reşadiye
|% 71,14
|% 28,86
|11.836
|4.802
|23.292
|130
|121
|% 93
|16.902
|16.638
|% 77
|Sulusaray
|% 82,09
|% 17,91
|3.675
|802
|5.581
|25
|25
|% 100
|4.545
|4.477
|% 81
|Turhal
|% 59,79
|% 40,21
|29.469
|19.817
|59.542
|195
|185
|% 95
|50.104
|49.286
|% 87
|Yeşilyurt
|% 77,42
|% 22,58
|4.175
|1.218
|6.355
|30
|30
|% 100
|5.470
|5.393
|% 86
|Zile
|% 52,99
|% 47,01
|18.215
|16.162
|42.140
|199
|182
|% 91
|34.852
|34.377
|% 88