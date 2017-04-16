Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıŞanlıurfa% 70,89% 29,11598.376245.7391.029.6443.3443.336% 100858.983844.115% 84Akçakale% 95,21% 4,7940.9022.05946.876175175% 10043.42142.961% 93Birecik% 62,36% 37,6425.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Şanlıurfa

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Şanlıurfa% 70,89% 29,11598.376245.7391.029.6443.3443.336% 100858.983844.115% 84
Akçakale% 95,21% 4,7940.9022.05946.876175175% 10043.42142.961% 93
Birecik% 62,36% 37,6425.50115.39053.293184184% 10041.68240.891% 78
Bozova% 66,04% 33,9616.1568.30831.597128128% 10024.91624.464% 79
Ceylanpınar% 56,88% 43,1220.84115.80044.605135135% 10037.83236.641% 85
Eyyübiye% 82,06% 17,94124.14127.141184.780534534% 100153.940151.282% 83
Halfeti% 44,6% 55,47.5009.31723.2238080% 10017.27516.817% 74
Haliliye% 74,8% 25,2127.25342.868206.084598597% 100172.831170.121% 84
Harran% 97,27% 2,7334.34696436.332149149% 10035.36235.310% 97
Hilvan% 63,34% 36,6613.7297.94726.075113113% 10022.12521.676% 85
Karaköprü% 69,68% 30,3254.63223.76992.776289289% 10079.59578.401% 86
Siverek% 64,25% 35,7565.09236.223130.631433433% 100103.363101.315% 79
Suruç% 49,16% 50,8422.56023.32856.833192192% 10047.07345.888% 83
Viranşehir% 58,36% 41,6445.72332.62596.539334327% 9879.56878.348% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Ceylanpınar, Viranşehir, Şanlıurfa, Karaköprü, Akçakale, Birecik, Halfeti, Siverek, Hilvan