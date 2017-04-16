Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 70,43% 29,57230.54496.817941.6143.0061.443% 48332.610327.361% 8519 Mayıs% 77,8% 22,25.5721.59018.8356831% 467.3127.162% 85Alaçam% 58,12% 41,885.9814.31020.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Samsun% 70,43% 29,57230.54496.817941.6143.0061.443% 48332.610327.361% 85
19 Mayıs% 77,8% 22,25.5721.59018.8356831% 467.3127.162% 85
Alaçam% 58,12% 41,885.9814.31020.0718856% 6410.37510.291% 82
Asarcık% 84,78% 15,227.6361.37111.7414947% 969.2539.007% 83
Atakum% 60% 4010.3736.914124.48433465% 1917.56717.287% 88
Ayvacık% 86,85% 13,159.6161.45614.4235855% 9511.24711.072% 84
Bafra% 65,11% 34,8919.46710.432107.836337125% 3730.22529.899% 84
Canik% 69,86% 30,147.6613.30668.82019738% 1911.39510.967% 86
Çarşamba% 73,12% 26,8844.34016.301100.228314232% 7461.55960.641% 85
Havza% 69,82% 30,1810.8124.67430.08313496% 7215.73915.486% 83
İlkadım% 60,72% 39,2828.97118.738238.657617154% 2548.37647.709% 86
Kavak% 70,76% 29,246.4702.67315.63010379% 779.2499.143% 86
Ladik% 68,59% 31,416.8263.12613.1617969% 8710.1739.952% 85
Salıpazarı% 84,63% 15,373.52464014.1085519% 354.2364.164% 88
Tekkeköy% 65,73% 34,279.8085.11437.01912163% 5215.14014.922% 86
Terme% 74,7% 25,321.7457.36454.679178118% 6629.41029.109% 84
Vezirköprü% 79,84% 20,1629.2237.38165.399248176% 7137.25336.604% 85
Yakakent% 63,84% 36,162.5191.4276.4402620% 774.1013.946% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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