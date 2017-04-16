Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Samsun
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıSamsun% 70,43% 29,57230.54496.817941.6143.0061.443% 48332.610327.361% 8519 Mayıs% 77,8% 22,25.5721.59018.8356831% 467.3127.162% 85Alaçam% 58,12% 41,885.9814.31020.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Samsun
|% 70,43
|% 29,57
|230.544
|96.817
|941.614
|3.006
|1.443
|% 48
|332.610
|327.361
|% 85
|19 Mayıs
|% 77,8
|% 22,2
|5.572
|1.590
|18.835
|68
|31
|% 46
|7.312
|7.162
|% 85
|Alaçam
|% 58,12
|% 41,88
|5.981
|4.310
|20.071
|88
|56
|% 64
|10.375
|10.291
|% 82
|Asarcık
|% 84,78
|% 15,22
|7.636
|1.371
|11.741
|49
|47
|% 96
|9.253
|9.007
|% 83
|Atakum
|% 60
|% 40
|10.373
|6.914
|124.484
|334
|65
|% 19
|17.567
|17.287
|% 88
|Ayvacık
|% 86,85
|% 13,15
|9.616
|1.456
|14.423
|58
|55
|% 95
|11.247
|11.072
|% 84
|Bafra
|% 65,11
|% 34,89
|19.467
|10.432
|107.836
|337
|125
|% 37
|30.225
|29.899
|% 84
|Canik
|% 69,86
|% 30,14
|7.661
|3.306
|68.820
|197
|38
|% 19
|11.395
|10.967
|% 86
|Çarşamba
|% 73,12
|% 26,88
|44.340
|16.301
|100.228
|314
|232
|% 74
|61.559
|60.641
|% 85
|Havza
|% 69,82
|% 30,18
|10.812
|4.674
|30.083
|134
|96
|% 72
|15.739
|15.486
|% 83
|İlkadım
|% 60,72
|% 39,28
|28.971
|18.738
|238.657
|617
|154
|% 25
|48.376
|47.709
|% 86
|Kavak
|% 70,76
|% 29,24
|6.470
|2.673
|15.630
|103
|79
|% 77
|9.249
|9.143
|% 86
|Ladik
|% 68,59
|% 31,41
|6.826
|3.126
|13.161
|79
|69
|% 87
|10.173
|9.952
|% 85
|Salıpazarı
|% 84,63
|% 15,37
|3.524
|640
|14.108
|55
|19
|% 35
|4.236
|4.164
|% 88
|Tekkeköy
|% 65,73
|% 34,27
|9.808
|5.114
|37.019
|121
|63
|% 52
|15.140
|14.922
|% 86
|Terme
|% 74,7
|% 25,3
|21.745
|7.364
|54.679
|178
|118
|% 66
|29.410
|29.109
|% 84
|Vezirköprü
|% 79,84
|% 20,16
|29.223
|7.381
|65.399
|248
|176
|% 71
|37.253
|36.604
|% 85
|Yakakent
|% 63,84
|% 36,16
|2.519
|1.427
|6.440
|26
|20
|% 77
|4.101
|3.946
|% 87