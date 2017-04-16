Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 50,89% 49,1187.32284.264225.416820814% 99177.135171.586% 79Merkez% 64,7% 35,353.40229.141107.032333333% 10085.66082.543% 80Bulanık% 28,18% 71,828.66722.09243.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Muş
|% 50,89
|% 49,11
|87.322
|84.264
|225.416
|820
|814
|% 99
|177.135
|171.586
|% 79
|Merkez
|% 64,7
|% 35,3
|53.402
|29.141
|107.032
|333
|333
|% 100
|85.660
|82.543
|% 80
|Bulanık
|% 28,18
|% 71,82
|8.667
|22.092
|43.455
|147
|144
|% 98
|31.696
|30.759
|% 74
|Hasköy
|% 91,31
|% 8,69
|12.666
|1.206
|14.143
|47
|47
|% 100
|13.974
|13.872
|% 99
|Korkut
|% 46,29
|% 53,71
|4.899
|5.685
|13.816
|53
|53
|% 100
|11.116
|10.584
|% 80
|Malazgirt
|% 28,5
|% 71,5
|5.746
|14.415
|27.913
|123
|123
|% 100
|20.667
|20.161
|% 74
|Varto
|% 14,21
|% 85,79
|1.942
|11.725
|19.057
|117
|114
|% 97
|14.022
|13.667
|% 75