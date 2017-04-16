Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMuş% 50,89% 49,1187.32284.264225.416820814% 99177.135171.586% 79Merkez% 64,7% 35,353.40229.141107.032333333% 10085.66082.543% 80Bulanık% 28,18% 71,828.66722.09243.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Muş

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Muş% 50,89% 49,1187.32284.264225.416820814% 99177.135171.586% 79
Merkez% 64,7% 35,353.40229.141107.032333333% 10085.66082.543% 80
Bulanık% 28,18% 71,828.66722.09243.455147144% 9831.69630.759% 74
Hasköy% 91,31% 8,6912.6661.20614.1434747% 10013.97413.872% 99
Korkut% 46,29% 53,714.8995.68513.8165353% 10011.11610.584% 80
Malazgirt% 28,5% 71,55.74614.41527.913123123% 10020.66720.161% 74
Varto% 14,21% 85,791.94211.72519.057117114% 9714.02213.667% 75

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