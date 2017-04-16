Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 41,19% 58,81148.660212.250455.2881.5591.544% 99369.563360.910% 82Artuklu% 58,27% 41,7347.17933.78396.167294294% 10082.46980.962% 86Dargeçit% 33,46% 66,543.7147.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Mardin% 41,19% 58,81148.660212.250455.2881.5591.544% 99369.563360.910% 82
Artuklu% 58,27% 41,7347.17933.78396.167294294% 10082.46980.962% 86
Dargeçit% 33,46% 66,543.7147.38615.3976767% 10011.54811.100% 75
Derik% 26,22% 73,787.56321.28633.892125125% 10029.60728.849% 87
Kızıltepe% 28,83% 71,1731.52477.802136.096442430% 97111.290109.326% 84
Mazıdağı% 28,26% 71,744.40511.18219.0307979% 10016.17615.587% 85
Midyat% 62,83% 37,1728.56816.90462.858208208% 10046.85245.472% 75
Nusaybin% 21,38% 78,629.13533.58459.012197194% 9844.20342.719% 76
Ömerli% 62,13% 37,874.4532.7148.5535656% 1007.3807.167% 86
Savur% 50,43% 49,576.0175.91415.8256262% 10012.14111.931% 77
Yeşilli% 78,26% 21,746.1021.6958.4582929% 1007.8977.797% 93
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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