Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Mardin
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıMardin% 41,19% 58,81148.660212.250455.2881.5591.544% 99369.563360.910% 82Artuklu% 58,27% 41,7347.17933.78396.167294294% 10082.46980.962% 86Dargeçit% 33,46% 66,543.7147.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Mardin
|% 41,19
|% 58,81
|148.660
|212.250
|455.288
|1.559
|1.544
|% 99
|369.563
|360.910
|% 82
|Artuklu
|% 58,27
|% 41,73
|47.179
|33.783
|96.167
|294
|294
|% 100
|82.469
|80.962
|% 86
|Dargeçit
|% 33,46
|% 66,54
|3.714
|7.386
|15.397
|67
|67
|% 100
|11.548
|11.100
|% 75
|Derik
|% 26,22
|% 73,78
|7.563
|21.286
|33.892
|125
|125
|% 100
|29.607
|28.849
|% 87
|Kızıltepe
|% 28,83
|% 71,17
|31.524
|77.802
|136.096
|442
|430
|% 97
|111.290
|109.326
|% 84
|Mazıdağı
|% 28,26
|% 71,74
|4.405
|11.182
|19.030
|79
|79
|% 100
|16.176
|15.587
|% 85
|Midyat
|% 62,83
|% 37,17
|28.568
|16.904
|62.858
|208
|208
|% 100
|46.852
|45.472
|% 75
|Nusaybin
|% 21,38
|% 78,62
|9.135
|33.584
|59.012
|197
|194
|% 98
|44.203
|42.719
|% 76
|Ömerli
|% 62,13
|% 37,87
|4.453
|2.714
|8.553
|56
|56
|% 100
|7.380
|7.167
|% 86
|Savur
|% 50,43
|% 49,57
|6.017
|5.914
|15.825
|62
|62
|% 100
|12.141
|11.931
|% 77
|Yeşilli
|% 78,26
|% 21,74
|6.102
|1.695
|8.458
|29
|29
|% 100
|7.897
|7.797
|% 93