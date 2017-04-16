Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKütahya% 70,29% 29,71261.048110.358421.0281.5151.515% 100379.122371.406% 90Merkez% 68,85% 31,15109.54249.562178.832557557% 100161.834159.104% 90Altıntaş% 73,93% 26,077.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kütahya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kütahya% 70,29% 29,71261.048110.358421.0281.5151.515% 100379.122371.406% 90
Merkez% 68,85% 31,15109.54249.562178.832557557% 100161.834159.104% 90
Altıntaş% 73,93% 26,077.7042.71712.3655151% 10010.68010.421% 86
Aslanapa% 86,32% 13,685.9379417.6613939% 1007.0236.878% 92
Çavdarhisar% 72,39% 27,613.4291.3085.6573131% 1004.8634.737% 86
Domaniç% 67,83% 32,177.1133.37412.0825353% 10010.80010.487% 89
Dumlupınar% 69,03% 30,971.3265952.3741414% 1001.9671.921% 83
Emet% 73,61% 26,3910.3113.69716.0147171% 10014.30414.008% 89
Gediz% 68,23% 31,7722.67710.56038.033144144% 10033.98033.237% 89
Hisarcık% 75,1% 24,96.4772.14810.0374343% 1008.8478.625% 88
Pazarlar% 74,09% 25,912.6749354.2522020% 1003.7133.609% 87
Simav% 69,54% 30,4630.63013.41950.342193193% 10045.15044.049% 90
Şaphane% 69,22% 30,783.0321.3485.2302525% 1004.5254.380% 87
Tavşanlı% 71,76% 28,2450.19619.75478.149274274% 10071.43669.950% 91

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Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık, Aslanapa, Altıntaş, Tavşanlı, Domaniç, Kütahya, Şaphane, Gediz