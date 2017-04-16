Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 58,38% 41,628.2745.89910.529.03026.29772% 014.38514.173% 71Adalar% 71,47% 28,5325310111.896351% 3357354% 88Arnavutköy% 0% 000160.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İstanbul
|% 58,38
|% 41,62
|8.274
|5.899
|10.529.030
|26.297
|72
|% 0
|14.385
|14.173
|% 71
|Adalar
|% 71,47
|% 28,53
|253
|101
|11.896
|35
|1
|% 3
|357
|354
|% 88
|Arnavutköy
|% 0
|% 0
|0
|0
|160.781
|411
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Ataşehir
|% 0
|% 0
|0
|0
|308.248
|759
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Avcılar
|% 0
|% 0
|0
|0
|305.036
|749
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bağcılar
|% 56,38
|% 43,62
|1.008
|780
|510.640
|1.252
|5
|% 0
|1.808
|1.788
|% 89
|Bahçelievler
|% 0
|% 0
|0
|0
|433.497
|1.070
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bakırköy
|% 0
|% 0
|0
|0
|171.327
|429
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Başakşehir
|% 0
|% 0
|0
|0
|237.488
|592
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bayrampaşa
|% 55,21
|% 44,79
|196
|159
|200.220
|499
|1
|% 0
|357
|355
|% 92
|Beşiktaş
|% 0
|% 0
|0
|0
|144.827
|363
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Beykoz
|% 57,06
|% 42,94
|202
|152
|185.732
|472
|1
|% 0
|356
|354
|% 87
|Beylikdüzü
|% 25,61
|% 74,39
|94
|273
|210.039
|522
|1
|% 0
|370
|367
|% 92
|Beyoğlu
|% 59,85
|% 40,15
|246
|165
|174.190
|441
|2
|% 0
|418
|411
|% 91
|Büyükçekmece
|% 33,82
|% 66,18
|93
|182
|168.845
|426
|1
|% 0
|276
|275
|% 76
|Çatalca
|% 44,55
|% 55,45
|274
|341
|52.361
|147
|3
|% 2
|628
|615
|% 89
|Çekmeköy
|% 0
|% 0
|0
|0
|164.277
|411
|1
|% 0
|0
|0
|% 0
|Esenler
|% 68,7
|% 31,3
|507
|231
|314.201
|779
|2
|% 0
|746
|738
|% 92
|Esenyurt
|% 48,8
|% 51,2
|163
|171
|520.865
|1.289
|2
|% 0
|341
|334
|% 43
|Eyüp
|% 58,1
|% 41,9
|61
|44
|272.417
|689
|3
|% 0
|108
|105
|% 12
|Fatih
|% 60,5
|% 39,5
|242
|158
|293.451
|751
|8
|% 1
|403
|400
|% 94
|Gaziosmanpaşa
|% 62,68
|% 37,32
|645
|384
|352.644
|867
|3
|% 0
|1.041
|1.029
|% 85
|Güngören
|% 0
|% 0
|0
|0
|216.971
|538
|1
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kadıköy
|% 0
|% 0
|0
|0
|365.772
|920
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kağıthane
|% 67,08
|% 32,92
|487
|239
|321.561
|798
|2
|% 0
|733
|726
|% 94
|Kartal
|% 0
|% 0
|0
|0
|346.163
|859
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Küçükçekmece
|% 47,26
|% 52,74
|328
|366
|541.116
|1.338
|3
|% 0
|703
|694
|% 58
|Maltepe
|% 43,33
|% 56,67
|130
|170
|371.093
|923
|2
|% 0
|308
|300
|% 39
|Pendik
|% 0
|% 0
|0
|0
|487.128
|1.208
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Sancaktepe
|% 0
|% 0
|0
|0
|255.212
|630
|2
|% 0
|0
|0
|% 0
|Sarıyer
|% 0
|% 0
|0
|0
|250.085
|647
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Silivri
|% 0
|% 0
|0
|0
|124.372
|336
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Sultanbeyli
|% 76,25
|% 23,75
|549
|171
|210.830
|519
|2
|% 0
|730
|720
|% 91
|Sultangazi
|% 60,2
|% 39,8
|850
|562
|348.712
|858
|4
|% 0
|1.424
|1.412
|% 88
|Şile
|% 71,87
|% 28,13
|1.551
|607
|26.322
|96
|17
|% 18
|2.233
|2.158
|% 93
|Şişli
|% 0
|% 0
|0
|0
|207.496
|524
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Tuzla
|% 30,64
|% 69,36
|110
|249
|169.258
|423
|2
|% 0
|361
|359
|% 50
|Ümraniye
|% 16,44
|% 83,56
|49
|249
|491.835
|1.220
|2
|% 0
|301
|298
|% 42
|Üsküdar
|% 61,94
|% 38,06
|236
|145
|406.630
|1.019
|1
|% 0
|383
|381
|% 93
|Zeytinburnu
|% 0
|% 0
|0
|0
|195.492
|488
|0
|% 0
|0
|0
|% 0