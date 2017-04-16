Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİstanbul% 58,38% 41,628.2745.89910.529.03026.29772% 014.38514.173% 71Adalar% 71,47% 28,5325310111.896351% 3357354% 88Arnavutköy% 0% 000160.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İstanbul

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İstanbul% 58,38% 41,628.2745.89910.529.03026.29772% 014.38514.173% 71
Adalar% 71,47% 28,5325310111.896351% 3357354% 88
Arnavutköy% 0% 000160.7814110% 000% 0
Ataşehir% 0% 000308.2487590% 000% 0
Avcılar% 0% 000305.0367490% 000% 0
Bağcılar% 56,38% 43,621.008780510.6401.2525% 01.8081.788% 89
Bahçelievler% 0% 000433.4971.0700% 000% 0
Bakırköy% 0% 000171.3274290% 000% 0
Başakşehir% 0% 000237.4885920% 000% 0
Bayrampaşa% 55,21% 44,79196159200.2204991% 0357355% 92
Beşiktaş% 0% 000144.8273630% 000% 0
Beykoz% 57,06% 42,94202152185.7324721% 0356354% 87
Beylikdüzü% 25,61% 74,3994273210.0395221% 0370367% 92
Beyoğlu% 59,85% 40,15246165174.1904412% 0418411% 91
Büyükçekmece% 33,82% 66,1893182168.8454261% 0276275% 76
Çatalca% 44,55% 55,4527434152.3611473% 2628615% 89
Çekmeköy% 0% 000164.2774111% 000% 0
Esenler% 68,7% 31,3507231314.2017792% 0746738% 92
Esenyurt% 48,8% 51,2163171520.8651.2892% 0341334% 43
Eyüp% 58,1% 41,96144272.4176893% 0108105% 12
Fatih% 60,5% 39,5242158293.4517518% 1403400% 94
Gaziosmanpaşa% 62,68% 37,32645384352.6448673% 01.0411.029% 85
Güngören% 0% 000216.9715381% 000% 0
Kadıköy% 0% 000365.7729200% 000% 0
Kağıthane% 67,08% 32,92487239321.5617982% 0733726% 94
Kartal% 0% 000346.1638590% 000% 0
Küçükçekmece% 47,26% 52,74328366541.1161.3383% 0703694% 58
Maltepe% 43,33% 56,67130170371.0939232% 0308300% 39
Pendik% 0% 000487.1281.2080% 000% 0
Sancaktepe% 0% 000255.2126302% 000% 0
Sarıyer% 0% 000250.0856470% 000% 0
Silivri% 0% 000124.3723360% 000% 0
Sultanbeyli% 76,25% 23,75549171210.8305192% 0730720% 91
Sultangazi% 60,2% 39,8850562348.7128584% 01.4241.412% 88
Şile% 71,87% 28,131.55160726.3229617% 182.2332.158% 93
Şişli% 0% 000207.4965240% 000% 0
Tuzla% 30,64% 69,36110249169.2584232% 0361359% 50
Ümraniye% 16,44% 83,5649249491.8351.2202% 0301298% 42
Üsküdar% 61,94% 38,06236145406.6301.0191% 0383381% 93
Zeytinburnu% 0% 000195.4924880% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Başakşehir, Sultangazi, Sancaktepe
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