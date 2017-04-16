Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 36,25% 63,7529.94352.663117.904422398% 9486.13082.606% 78Merkez% 33% 6718.63237.83782.004243226% 9357.79356.469% 76Aralık% 44,64% 55,364.4065.46412.7374646% 10010.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Iğdır% 36,25% 63,7529.94352.663117.904422398% 9486.13082.606% 78
Merkez% 33% 6718.63237.83782.004243226% 9357.79356.469% 76
Aralık% 44,64% 55,364.4065.46412.7374646% 10010.0559.870% 79
Karakoyunlu% 49,72% 50,283.0483.0828.7573027% 906.3326.130% 81
Tuzluca% 38,05% 61,953.8576.28014.40610399% 9611.95010.137% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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