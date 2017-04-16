Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Iğdır
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıIğdır% 36,25% 63,7529.94352.663117.904422398% 9486.13082.606% 78Merkez% 33% 6718.63237.83782.004243226% 9357.79356.469% 76Aralık% 44,64% 55,364.4065.46412.7374646% 10010.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Iğdır
|% 36,25
|% 63,75
|29.943
|52.663
|117.904
|422
|398
|% 94
|86.130
|82.606
|% 78
|Merkez
|% 33
|% 67
|18.632
|37.837
|82.004
|243
|226
|% 93
|57.793
|56.469
|% 76
|Aralık
|% 44,64
|% 55,36
|4.406
|5.464
|12.737
|46
|46
|% 100
|10.055
|9.870
|% 79
|Karakoyunlu
|% 49,72
|% 50,28
|3.048
|3.082
|8.757
|30
|27
|% 90
|6.332
|6.130
|% 81
|Tuzluca
|% 38,05
|% 61,95
|3.857
|6.280
|14.406
|103
|99
|% 96
|11.950
|10.137
|% 85