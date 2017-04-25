Halk Otobüsü ve Tır'ın Çarpıştığı Kaza Kameralara Yansıdı

Halk otobüsü ve TIR'ın çarpıştığı kaza kameralara yansıdı



ÇORUM - Çorum'da geçtiğimiz günlerde halk otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen ve 8 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, 21 Nisan tarihine Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Serdar Süslü yönetimindeki 19 TN 459 plakalı halk otobüsü, Organize Sanayi kavşağında, bir TIR ile çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, orta refüje çıkmış kazada 8 kişi yaralanmıştı. O kaza anı otobüs içerisindeki araç kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, organize sanayi bölgesinden yolcularını alan halk otobüsünün Çorum-Ankara yolu organize sanayi kavşağına çıktığı sırada, TIR'a yandan çarpıyor, çarpmanın şiddeti ile otobüsün ön camı sürücünün suratına patlıyor.

Kaza sonrası kaçan TIR sürücüsünün jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası Konya'da yakalandığı öğrenildi.

(MMY-BÖ)