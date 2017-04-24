Haliliye Belediyesinden Vatandaşlara Sabah Namazında Tirit İkramı

Haliliye Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen tirit ziyafeti, Hazreti İbrahim Peygamber Camisinde gerçekleştirildi.



Haliliye Belediyesi tarafından Hazreti İbrahim Peygamber Camisinde düzenlenen tirit ziyafeti, sabah namazının ardından başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen tirit etkinliğine, Başkan Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, belediye meclis üyeleri, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu ve vatandaşlar katıldı. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara tirit ikram eden Başkan Demirkol, vatandaşlarla sohbet etti.



Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı ziyafeti, geleneksel hale getirdiklerini ve tirit ziyafetinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurgulayan Başkan Demirkol, "Halkımıza Sanayi Camisinde tirit ikramımız oldu" ifadelerine yer verdi.



İlçe Müftüsü İbrahim Halil Okulu ise, "Sabah namazının ardından halkımızla güzel bir programda bir araya geldik. Coşku ve güzellik var. İlçe müftüsü olarak bu ziyafeti hazırlayan Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA