Haliliye Belediyesinden Ödüllü Siyer-İ Nebi Yarışması

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ödüllü Siyer-i Nebi yarışması düzenliyor. İlçe genelindeki yaklaşık 60 bin öğrencinin katılacağı yarışma, 2 etapta gerçekleşecek.



Başkan Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla, ilçedeki öğrencilerin Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) hayatını öğrenmesi amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ödüllü Siyer-i Nebi yarışması organize ediyor. Haliliye İlçesindeki 96 ortaokul ve lisedeki 58 bin 412 öğrencinin katılması beklenen yarışmanın 2 etapta yapılması planlandı. 9 Şubat 2017 Perşembe günü ilk etabı yapılacak yarışma, okullarda düzenlenecek. İlk etabın birincileri ikinci etaba katılmaya hak kazanacakken, okullarında ilk üç dereceye giren öğrencilere de Çanakkale gezisine katılma ödülü verilecek.



Yarışmanın ikinci etabı ise 16 Şubat 2017 Perşembe günü düzenlenecek. Ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı düzenlenecek yarışmada, iki kategorinin de birincilerin dizüstü bilgisayar, ikincilere bin Türk Lirası ve üçüncülere ise 500 Türk Lirası ödül verilecek.



Öte yandan yarışma öncesinde geçtiğimiz günlerde ilçe genelindeki 60 bin öğrenciye dağıtılmak üzere Siyer-i Nebi kitabı dağıtılmıştı. - ŞANLIURFA